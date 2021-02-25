Матч «Зенита» с «Ростовом» ограничит движение у «Газпром Арены» 27 февраля

В субботу, 27 февраля, петербургский клуб «Зенит» будет играть с «Ростовом» на стадионе «Газпром Арена». В день проведения матча у стадиона ограничат движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в течение суток 27 февраля движение будет запрещено по улице Савиной, Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала, Крестовскому проспекту, Южной дороге и Северной дороге. Также будет запрещена остановка.

С 13:30 до 19:30 автомобилистам будет запрещен въезд на Рюхину улицу. Нельзя будет проехать по набережной Мартынова и Велосипедной аллее.

С 16:30 до 20:30 будет запрещен въезд на Яхтенную улицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей Петербурга ждут новые ограничения движения с 25 февраля.