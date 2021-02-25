Водителей Петербурга ждут новые ограничения движения с 25 февраля

Водителей Петербурга ждут новые ограничения движения с 25 февраля
Водителей ждут новые ограничения движения. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Водителей Петербурга предупредили об ограничениях движения с 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Водителей Петербурга ждут новые ограничения движения. Фото: ГАТИ

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ: http://gati-online.ru

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга внес изменения в ограничения движения транспорта, связанных с проведением спортивно-массового мероприятия «Арена марафон».

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