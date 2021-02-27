В Белоруссии началось производство российской вакцины «Спутник V»

Фармакологический завод в Белоруссии «Белмедпрепараты» приступил к производству антиковидной вакцины «Спутник V», созданной российскими учеными из Центра имени Гамалеи.

Как сообщили в пресс-службе РФПИ, российская компания «Генериум» передала Белоруссии технологию производства «Спутника V». Белорусским производителям доставили все необходимые документы, биоматериал и помогли с выбором оборудования.

Предприятие уже выпустило пробные партии вакцины. Сейчас должна пройти проверка стабильности препарата. Если не будет выявлено нарушений, то завод начнет промышленное производство.

В РФПИ отмечают, что Белоруссия сможет наладить производство вакцины не только для себя. После удовлетворения внутреннего спроса планируется начать экспорт вакцины в другие страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антиковидную вакцину «ЭпиВакКорона» испытают на детях.