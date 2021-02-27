В Белоруссии началось производство российской вакцины «Спутник V»

В Белоруссии началось производство российской вакцины &#171;Спутник V&#187;
В Белоруссии выпустили пробную партию вакцины. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Фармакологический завод в Белоруссии «Белмедпрепараты» приступил к производству антиковидной вакцины «Спутник V», созданной российскими учеными из Центра имени Гамалеи.

Как сообщили в пресс-службе РФПИ, российская компания «Генериум» передала Белоруссии технологию производства «Спутника V». Белорусским производителям доставили все необходимые документы, биоматериал и помогли с выбором оборудования.

Предприятие уже выпустило пробные партии вакцины. Сейчас должна пройти проверка стабильности препарата. Если не будет выявлено нарушений, то завод начнет промышленное производство.

В РФПИ отмечают, что Белоруссия сможет наладить производство вакцины не только для себя. После удовлетворения внутреннего спроса планируется начать экспорт вакцины в другие страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антиковидную вакцину «ЭпиВакКорона» испытают на детях.

белоруссия вакцина от коронавируса производство вакцины Спутник V


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Белоруссии началось производство российской вакцины «Спутник V»
В Госдуме предложили ввести запрет на продажу животных в зоомагазине
В Молдавии одобрили российскую вакцину «Спутник V»
Студия Warner Bros. решила перезапустить «Супермена»
В Минздраве дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 в России
На Украине отключили новый оппозиционный телеканал
Участник «Евровидения 2021» от России станет известен 8 марта
Антиковидную вакцину «ЭпиВакКорона» испытают на детях