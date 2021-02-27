Петербургские 3D-дизайнеры запустили «Газпром Арену» в космос

Петербургские 3D-художники запустили «Газпром Арену» в космос. Они выложили видео, в котором стадион взлетает в воздух.

Необычный ролик появился на странице виртуального дизайнера Filmmaker в «Инстаграм». На нем видно, как двое парней играют в футбол, а после наблюдают за поднимающейся ареной, которая больше напоминает огромный космический корабль. На ее месте остается лишь вмятина.

Напомним, ближайший матч сине-бело-голубых на указанном стадионе пройдет 27 февраля. «Зенит» сыграет с «Ростовом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч «Зенита» с «Ростовом» ограничит движение у «Газпром Арены» 27 февраля.