В Петербурге проходит несогласованная акция, посвященная памяти Бориса Немцова

В субботу, 27 февраля, в Петербурге проходит несогласованная акция памяти политика Бориса Немцова, убитого вблизи Кремля шесть лет назад.

Акция пройдет у Соловецкого камня в период с 13:00 до 15:00. В связи с коронавирусными ограничениями традиционных шествий в этом году не будет, акция проходит в формате возложения цветов, горожане также приносят свечи.

Количество участников ограничено – не более 50 человек. Петербуржцев стоит иметь при себе средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 году на Москворецком мосту в Москве. Традиционно в этот день в России проходят акции памяти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга не стали запрещать акцию памяти Бориса Немцова.