Во Владимирской области не знают, у них ли Навальный

Во Владимирской области не знают, у них ли Навальный
Блогер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

Пока что о местонахождении оппозиционера приходится только гадать.

В СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии №2 Покрова Владимирской области не знают, где находится Алексей Навальный. Ходили слухи, что оппозиционер сейчас у них. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщают РИА Новости.

Представители исправительных учреждений отметили, что не владеют подобной информацией. До этого портал «Ярновости» писал, что Навального доставили сначала в СИЗО во Владимирской области, а затем в исправительную колонию.

Напоминаем, что до этого Навальный находился в московском СИЗО-1 «Матросская тишина». Адвокат Вадим Кобзев заявил, что не в курсе, куда именно его увезли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что этапирование Навального официально подтвердил директор ФСИН.

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