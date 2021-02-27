Павел Воля своеобразно поддержал Ольгу Бузову после расставания

Юморист Павел Воля в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ сделал смелое заявление. Он поддержал певицу Ольгу Бузову после расставания с блогером Давидом Манукяном.

На один из последних эфиров программы пришла грузинская группа «Браво Метехи». Они исполняют русскоязычные хиты, но с национальным оттенком. В ходе программы музыканты с блеском исполнили песню Бузовой «Мало половин». После этого Воля отметил их талант, обращаясь к Бузовой.

«Оля, как хорошо, что ты рассталась с Давой! Поверь мне. Семеро грузин лучше одного армянина», — сказал юморист.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова до сих пор не оправилась от разрыва с Манукяном. Певица призналась, что ежедневно плачет.