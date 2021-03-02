Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную сумму

Голливудская актриса Анджелина Джоли продала картину кисти Уинстона Черчилля за 11,6 млн долларов .

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Christie’s.

Картина называется «Башня мечети Кутубия». Имя покупателя не уточняется. Сумма, за которую актриса продала картину, стала рекордной для работ британского премьера.

Предварительно стоимость лота оценивалась в 2,1 млн — 3,5 млн долларов. Картина «Башня мечети Кутубия» была написана Черчиллем во время Второй мировой войны.

Причины, по которым актриса, решила продать картину не называются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актриса Анджелина Джоли рассказала, каково ей воспитываться сразу шестерых детей. Звезда понимает, что на современную молодежь оказывается сильное давление.