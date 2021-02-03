Анджелина Джоли рассказала, что ее сын знает русский язык

Джоли больше не хочет быть единственным опекуном. Фото: https://www.instagram.com/bestofangiejolie/

Джоли больше не хочет быть единственным опекуном. Фото: https://www.instagram.com/bestofangiejolie/

Она рада, что у современной молодежи есть возможность общаться в глобальном масштабе.

Актриса Анджелина Джоли рассказала, каково ей воспитываться сразу шестерых детей. Об этом пишет РИА Новости.

Звезда понимает, что на современную молодежь оказывается сильное давление. Джоли осознает, что дети перегружены большим количеством информации и им приходится непросто. При этом у них есть больше возможностей: так, сын актрисы общается с кем-то в социальных сетях и даже может разговаривать по-русски и по-корейски.

Несмотря на пандемии коронавируса, Джоли старается не сидеть на месте, то же касается ее детей. При этом актриса не знает, насколько хорошо справляется со всеми обязанностями.

«Чувствую, что мне не хватает некоторых навыков, чтобы быть традиционной домохозяйкой. Я справляюсь с заботами, потому что дети помогают мне. Без них у меня ничего не получилось бы»,

– призналась Джоли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джоли и Питт нашли компромисс в вопросе опеки над детьми.