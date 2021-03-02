По факту обнаружения тела младенца в Колпино возбуждено уголовное дело

По факту обнаружения тела младенца в Колпино возбуждено уголовное дело
Расследование продолжается. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В понедельник, 1 марта, в Колпино на чердаке жилого дома дворник обнаружила тело младенца, завернутое в пакет. По факту обнаружения трупа была проведена доследственная проверки.

Правоохранители изучили обстоятельства происшествия и приняли решение возбудить уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как показала судебно-медицинская экспертиза младенец погиб во время родов из-за родовой травмы.

Сейчас следователи осуществляют все необходимые мероприятия, чтобы восстановить цепочку событий. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности происшествия на Раумской улице в Колпинском районе Северной столицы. Сотрудника ЖСК, как выяснилось, случайно обнаружила, что пакет не пустой — она едва не выкинула его.

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