В МДТ приостановили поиск актрисы для роли Муму

В МДТ приостановили поиск актрисы для роли Муму
Театр разыскивал собаку для участия в постановке. Фото: pixabay.com

Сотрудники театра пока что не разобрали все поступавшие заявки.

В Академическом малом драматическом театре Санкт-Петербурга заявили, что больше не разыскивают актрису для роли Муму. Они отмечают, что поступило слишком много заявок. Новостью сотрудники театра поделились в социальной сети «Вконтакте».

В МДТ 1 марта объявили, что ищут хвостастую актрису на роль в спектакле «Муму». Петербуржцы живот отреагировали и начали присылать фотографии своих питомцев. Пока что сотрудники театра не рассмотрели все анкеты, актриса не выбрана, но поиски уже приостановлены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что худрук МДТ Лев Додин и его супруга заразились коронавирусом. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки спектакли, запланированные на октябрь, пришлось перенести на следующий месяц.

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