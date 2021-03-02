В Ленобласти нужно отремонтировать 60 железнодорожных переездов

В Ленобласти нужно отремонтировать 60 железнодорожных переездов
РЖД должна отремонтировать переезды. Фото: Pixabay

Приводить в порядок их должна РЖД.

В Ленинградской области нашли 60 железнодорожных переезда, которые нуждаются в ремонте. Об этом сообщили в дорожном комитете региона.

На неисправности обратили внимание дорожники области. В асфальте заметили трещины и выбоины, также есть неровности в настиле между рельсами. Износ зафиксировали во многих районах, таких как Всеволожский, Выборгский и других. Ожидается, что приводить в порядок переезды будет РЖД.

Данные об их неудовлетворительном состоянии передали в транспортную прокуратуру Северо-западного федерального округа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дизельный проезд ждет капитальный ремонт и расширение до четырех полос. Дизельный проезд соединяет Московское шоссе со Среднерогатской улице. Неподалеку от него расположены несколько крупных жилых комплексов.

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В Ленобласти нужно отремонтировать 60 железнодорожных переездов
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