В 10:37 петербуржцы услышат сирены системы оповещения

Сегодня, 3 марта, в Петербурге пройдет плановая проверка городской системы оповещения населения, в первой половине дня горожане услышат сирены.

Громкоговорители и спецсредства оповещения включат во всех районах города. Их можно будет услышать на улице, в метрополитене, по радио и телевидению.

Систему будут проверять с 10:37 до 10:44. Сначала петербуржцев оповестят о ее начале, затем в течение нескольких минут будет транслироваться сигнал «Внимание всем!», после чего горожанам сообщат об окончании проверки.

Проверка систем оповещения будет проходить не только в Северной столице, но и во всех регионах страны. В пресс-службе городского управления МЧС попросили соблюдать спокойствие: это плановая проверка, которая проводится два раза в год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром 3 марта в Петербурге 6-балльные пробки.