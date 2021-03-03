В Петербурге отправили под суд экс-главу отделения связи, присвоившую чужие пенсии на 300 тысяч рублей

Следователи Петроградского района Северной столицы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя отделения связи на Большой Зелениной улице, возбужденного по признакам мошеннических действий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, обвиняемая, занимая должность начлаьника отделения связи, в июле 2020 года от имени почтальона внесла в отчет запись о получении им денежных средств в размере около 200 тысяч рублей. Эти деньги должны были передать в качестве пенсионных выплат 8 петербуржцам, но злоумышленница присвоила их себе и отметила в платежном поручении факт получения пенсий, подделав подписи и даты законных владельцев средств.

Проделав аналогичные действия в отношении еще одного пенсионера, женщина несколько месяцев получала полагающиеся ему выплаты, украв в общей сложности примерно 80 тысяч рублей. Уголовное дело по факту мошенничества передано на рассмотрение в Петроградский районный суд. Преступнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали сиделку, которая подозревается в избиении блокадницы.