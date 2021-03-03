Стало известно, когда пройдет прощание с комментатором Юрием Розановым

Напомним, 3 марта в возрасте 59 лет скончался известный спортивный журналист и комментатор Юрий Розанов.

Он комментировал футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году его наградили премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею. Юрий Розанов работал на спортивных каналах ВГТРК и «Матч ТВ», а также на радио «Спорт». Он стал одним из комментаторов русских версий футбольных симуляторов FIFA.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в начале 2019 года стало известно, что у Розанова обнаружили рак. С мая по ноябрь того года он не выходил в телеэфир из-за болезни. Летом прошлого года он сообщал, что прошел курс химиотерапии и ему стало лучше.