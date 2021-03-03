Стало известно, когда пройдет прощание с комментатором Юрием Розановым

Прощание со спортивным комментатором Юрием Розановым пройдет 4 марта в Центральной клинической больнице в Москве.
«Завтра в 11.00 мск мы прощаемся с Юрием Розановым. Гражданская панихида пройдет по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 (зал гражданской панихиды при морге ЦКБ)», — сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».
Он комментировал футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году его наградили премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею. Юрий Розанов работал на спортивных каналах ВГТРК и «Матч ТВ», а также на радио «Спорт». Он стал одним из комментаторов русских версий футбольных симуляторов FIFA.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в начале 2019 года стало известно, что у Розанова обнаружили рак. С мая по ноябрь того года он не выходил в телеэфир из-за болезни. Летом прошлого года он сообщал, что прошел курс химиотерапии и ему стало лучше.