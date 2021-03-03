У Бондарчука и Андреевой родился сын

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук стали родителями. Об этой радостной новости сообщила сама Андреева на своей странице в Instagram. Мальчика назвали Иваном.

«Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021г.» — написала она.

К посту актриса опубликовала фото, где она стоит беременная в черной пижаме, придерживая круглый живот руками.

Для пары ребенок стал первенцем. А для ее мужа — третьим ребенком.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженилась в 2019-м году.

Родители принимают поздравления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актриса Паулина Андреева рассказала, правдивы ли слухи о ее беременности. Она ответила на вопрос во время фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Артистка продемонстрировала идеальную фигуру в облегающем платье и заявила, что рожать не собирается.