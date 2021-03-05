Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года

Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года
Стать первым руководителем Российской Федерации Ельцину помогли миллионеры. Фото: Kremlin.ru

Стать первым руководителем Российской Федерации Ельцину помогли миллионеры, которые финансировали кампанию политика. Такое заявление сделал политтехнолог Глеб Павловский.

По его словам, речь идет об олигархах во главе с Борисом Березовским. Павловский уверен, что без их денег не было бы никакой победы.

Как сообщила «Лента.ру», политтехнолог отметил, что во вторую десятку вошла группа Чубайса, к которой он отнес и себя.

Отметим, на выборах 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов и вышел во второй тур, где получил 53,82% голосов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности отставки Бориса Ельцина. Для экс-президента это решение далось непросто.

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