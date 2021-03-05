Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года

Стать первым руководителем Российской Федерации Ельцину помогли миллионеры, которые финансировали кампанию политика. Такое заявление сделал политтехнолог Глеб Павловский.
По его словам, речь идет об олигархах во главе с Борисом Березовским. Павловский уверен, что без их денег не было бы никакой победы.
Как сообщила «Лента.ру», политтехнолог отметил, что во вторую десятку вошла группа Чубайса, к которой он отнес и себя.
Отметим, на выборах 16 июня 1996 года Борис Ельцин набрал 35,28% голосов и вышел во второй тур, где получил 53,82% голосов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности отставки Бориса Ельцина. Для экс-президента это решение далось непросто.