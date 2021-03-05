Экс-супруга Айзы задержали на Бали: его подозревают в предоставлении поддельных документов

Мужчина якобы приобрел поддельный отрицательный тест на коронавирус.

Бывший супруг блогера Айзы Анохиной Дмитрий задержан на Бали. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает DetikNews. Известно, что серфера доставили в отделение полиции вместе с гражданкой Украины.

Дмитрий и его спутницу остановили в порту Падангбая 2 марта. Сотрудники правоохранительных органов запросили результаты тестирования на коронавирус и, когда изучали документы, обратили внимание на неаккуратно проставленные дату и регистрационный номер. Когда полицейские связались с медицинским учреждение, якобы выдавшим тесты, там заверили, что россияне к ним не обращались.

По предварительным данным, пара получила поддельные документы из рук некоего мужчины. По какой причине они не сдали анализы самостоятельно – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкине задержали фальшивомонетчика — при себе у него было 5 млн поддельных рублей.