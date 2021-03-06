Ремонт трубы на Маяковского затянется до вечера субботы

Ремонт трубы на Маяковского затянется до вечера субботы
Место прорыва. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ремонтные работы на улице Маяковского продолжаются. Днем ранее там произошел прорыв трубы с горячей водой.

Коммунальная авария произошла в пятницу, 5 марта, у дома №3. Дефект по указанному адресу был обнаружен в 11:35 при плановом объезде. Специалисты приняли решение о замене ненадежного участка трубопровода.

Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербург», укладка нового трубопровода началась 6 марта в 6:05. Окончание работ и возобновление циркуляции запланированы на 19:05.

При этом резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путём замены теплоносителя из обратного трубопровода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились фотографиями с места прорыва трубы на улице Маяковского.

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