Суд продлил до июля арест бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну

Суд продлил до июля арест бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну
Судебное следствие по делу бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна продолжается. Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Куйбышевский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну.

Об этом стало известно в субботу, 6 марта. Оганесяна, арестованного по коррупционному делу, связанному со строительством «Газпром Арены», оставили в СИЗО до июля. Об этом сообщил «Коммерсант».

Напоминаем, что бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в мошенничестве при строительстве стадиона «Газпром Арена». Он обвиняется в хищении более 50 млн рублей при заключении подрядчиком ООО «Инжтрансстрой-СПб» с ЗАО «ТДМ» договора по поставке видео-табло для футбольного стадиона. В октябре 2017 года подсудимый согласился сотрудничать со следствием и полностью признал свою вину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о таинственном исчезновении свидетеля по делу Оганесяна во время судебного заседания.

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