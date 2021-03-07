Эксперт посоветовал перед сном вместе кефира есть мясо

Эксперт посоветовал перед сном вместе кефира есть мясо
Кефир не так полезен перед сном, как кажется. Фото: Pixabay

Он заявил, что кефир не полезнее для фигуры, так как в нем содержится молочный сахар.

Врач-диетолог Алексей Ковальков опроверг мнение о продуктах, которые можно есть перед сном и не переживать за фигуру. Своим экспертным мнением он поделился на своем YouTube-канале.

Специалист отметил, что многие предпочитают пить кефир перед сном, но забывают, что в нем содержится «молочный сахар», благодаря которому выделяется инсулин. Ковальков также посоветовал не есть каши, медленные углеводы и фрукты – их лучше исключить из вечернего меню.

Лучше всего будет съесть небольшой кусочек мяса, рыбы, морепродуктов, сырые овощи. Если в течение дня хочется перекусить, то можно есть помидоры, огурцы, болгарский перец, либо порцию йогурта с отрубями и яблоками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказал, чем грозит превышение уровня соли в рационе россиян.

диетолог кефир мясо


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент Венесуэлы привился вакциной «Спутник V»
В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья
В Петербурге за субботу доноры сдали 147 литров крови
В Северной Македонии зарегистрировали «Спутник V»
С улиц Петербурга с начала зимы вывезли более 1 млн 213 тысяч кубометров снега
Коронавирус унес жизни еще 37 петербуржцев
На Дороге жизни заметили столкновение нескольких машин
На Посадской улице под утро полностью выгорел автомобиль