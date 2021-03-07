Эксперт посоветовал перед сном вместе кефира есть мясо

Кефир не так полезен перед сном, как кажется. Фото: Pixabay

Кефир не так полезен перед сном, как кажется. Фото: Pixabay

Он заявил, что кефир не полезнее для фигуры, так как в нем содержится молочный сахар.

Врач-диетолог Алексей Ковальков опроверг мнение о продуктах, которые можно есть перед сном и не переживать за фигуру. Своим экспертным мнением он поделился на своем YouTube-канале.

Специалист отметил, что многие предпочитают пить кефир перед сном, но забывают, что в нем содержится «молочный сахар», благодаря которому выделяется инсулин. Ковальков также посоветовал не есть каши, медленные углеводы и фрукты – их лучше исключить из вечернего меню.

Лучше всего будет съесть небольшой кусочек мяса, рыбы, морепродуктов, сырые овощи. Если в течение дня хочется перекусить, то можно есть помидоры, огурцы, болгарский перец, либо порцию йогурта с отрубями и яблоками.

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