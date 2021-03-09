В Пензе школьника подозревают в подготовке к расстрелу одноклассников

Мальчик находится под домашним арестом.

Следователи в Пензенской области задержали 16-летнего школьника, которого подозревают в подготовке к расстрелу одноклассников. Об этом 9 марта пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, парень писал в социальных сетях, что хочет расправиться со своими одноклассниками. В отношении него уже возбудили уголовное дело, подростка обвиняют в приготовлении к террористическому акту.

Парень тем временем не признает свою вину. Ему уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вербовщика террористов приговорили к 5,5 годам колонии. В ФСБ отмечают, что задержать пособника террористов удалось усилиями оперативников ведомства, а также сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области