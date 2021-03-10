Песков пока не знает, когда Путин выступит перед Федеральным собранием

Песков пока не знает, когда Путин выступит перед Федеральным собранием
Дмитрий Песков не может назвать даже примерную дату. Фото: kremlin.ru

Дату «сдвигают вправо» и пока непонятно, когда состоится выступление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может назвать дату выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием. Об этом сегодня, 10 марта, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что дата «сдвигается вправо» и точных сроков пока что нет. Он добавил, что нет даже примерных сроков. Напоминаем, что в 2020 году Путин выступил перед Федеральным собранием 15 января. Россияне ожидали снова услышать его речь в начале года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сайты российских госорганов возобновили работу после сбоя. По данным Минцифры, проблемы были вызваны сбоями в работе маршрутизаторов «Ростелекома» — одного из крупнейших отечественных провайдеров.

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