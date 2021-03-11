В Приморском районе Петербурга модернизировали уличное освещение

Эксплуатация комплекса будет в ведении СПб ГБУ "Ленсвет". Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Эксплуатация комплекса будет в ведении СПб ГБУ "Ленсвет". Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В жилом квартале Приморского района, ограниченного улицами Яхтенной, Оптиков, Туристской и Богатырским проспектом, обновили систему уличного освещения.

По информации пресс-службы городской администрации, на территории квартала установлены 98 опор и 134 светильника. Новое освещение получили придомовые территории, участки рядом с образовательными учреждениями, детскими и спортивными площадками. Эксплуатацией комплекса займется СПб ГБУ «Ленсвет».

Светильники уже подключены к городской автоматизированной системе управления наружным освещением. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, модернизация и строительство освещения внутриквартальных территорий — важная часть создания комфортной городской среды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в Петербурге планируется модернизировать свыше 270 км теплосетей.