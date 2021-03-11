В Ботаническом саду началось цветение глицинии

В Ботаническом саду началось цветение глицинии
В Ботаническом саду зацвела глициния.Фото: ВКонтакте Ботанического сада vk.com/botsad_spb

В Ботаническом саду Петербурга зацвела глициния. Об этом сообщается на официальной странице сада «ВКонтакте».

Глицинию можно увидеть на Субтропическом оранжерейном маршруте. Одно растение цветёт у входа на маршрут, а другое – под первым номером в оранжерее.

«Глицинии исключительно любят в Азии. Это растения можно увидеть в Сочи. Для Петербурга – это редкое зрелище», — говорится в сообщении.

Глициния цветет недолго. У петербуржцев есть примерно неделя, что полюбоваться на красивое зрелище. В Японии ее название созвучно с одним из символов страны, вулканом Фудзи. Растение относится к семейству бобовых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ботаническом саду в преддверии Дня святого Валентина зацвела сакура. Сотрудники сада отмечают, что это первая сакура, которая покрылась розовыми бутонами в этом году. Дерево можно увидеть в вересковых оранжереях.

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