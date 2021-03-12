Десятки таксистов перекрыли движение по мосту Бетанкура ночью

На мосту Бетанкура в Петербурге несколько десятков машин такси перекрыли движение по дороге. Очевидцы предположили, что там снимали рекламу.
Желтые автомобили находились на одном участке около часа 12 марта. Фотографиями автомобильного затора горожане поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по кадрам, множество автомобилей устроили сход в правом ряду моста. Всего очевидцы насчитали около 40 машин. В комментариях предположили, что сбор сделали для съемок рекламы, для чего даже почистили мост.
Теперь полиции предстоит выяснить, что стало причиной для сбора большого числа таксистов в одно время в одном месте.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «мост глупости» на Софийской поймал 203-ю «ГАЗель». В результате столкновения кузов транспортного средства развалился.