Десятки таксистов перекрыли движение по мосту Бетанкура ночью

На мосту Бетанкура в Петербурге несколько десятков машин такси перекрыли движение по дороге. Очевидцы предположили, что там снимали рекламу.

Желтые автомобили находились на одном участке около часа 12 марта. Фотографиями автомобильного затора горожане поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, множество автомобилей устроили сход в правом ряду моста. Всего очевидцы насчитали около 40 машин. В комментариях предположили, что сбор сделали для съемок рекламы, для чего даже почистили мост.

Теперь полиции предстоит выяснить, что стало причиной для сбора большого числа таксистов в одно время в одном месте.

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