Адвокат Навального не знает, где он: СМИ пишут, что в Покрове

Оппозиционера увезли из СИЗО «Кольчугино» в неизвестном направлении.

Представители Алексея Навального заявили, что не знают, где он сейчас находятся. В Instagram-аккаунте оппозиционера появилась информация о том, что его увезли в неизвестном направлении.

Позже ТАСС, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Навального увезли СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области в ИК-2 в Покрове, где он будет отбывать наказание. Судя по всему, карантин политика подошел к концу.

Напоминаем, что Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Он проведет за решеткой более 2,5 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что США вслед за ЕС вводит санкции против России из-за Навального. Американские власти заявили, что, помимо семи должностных лиц, в перечень также включены 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия».