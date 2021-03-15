В Забайкалье 54 населенных пункта остались без электричества из-за штормового ветра

В Забайкалье 54 населенных пункта остались без электричества из-за штормового ветра
Дома остались без света. Фото: pixabay.com

Жители 54 населенных пунктов Забайкальского края лишились энергоснабжения из-за штормового ветра. В четырех районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Непогода нанесла большой ущерб электросетям и кровлям на территории всего края утром в понедельник, 15 марта. Без света остались жители 10 районов.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, большинство школ на время прервали учебный процесс.

По данным ГУ МЧС по региону, в Забайкалье сегодня прогнозируются метели, снежные накаты и гололедица. Наиболее непростая ситуация — в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах края.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об отключении электроэнергии в Красносельском районе Петербурга.

забайкалье отключение электричества штормовой ветер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Купчино ранним утром вспыхнула «однушка»
«Прости Даву»: поклонники пристыдили Бузову за грехи в Прощеное ...
В Забайкалье 54 населенных пункта остались без электричества из-за ...
Поспред России при Совете Европы раскрыл последствия ухода страны из организации
Петербуржцам предложили придумать новый предупреждающий баннер для ...
Вторая волна эпидемии COVID в Петербурге пошла на спад
В понедельник Пулково работает без отмен и задержек
Киркоров хочет, чтобы его похоронили рядом с Басковым