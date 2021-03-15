Американские и японские исследователи назвали точную дату конца света

Конец света наступит через миллиард лет. Фото: Рixabay

Конец света наступит через миллиард лет. Фото: Рixabay

Ученые NASA и японского университета Тохоку рассчитали точную дату конца света. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Geoscience, показали, что жизнь на Земле закончится через миллиард лет.

Специально разработанная исследователями Америки и Японии программа способна назвать точный срок наступления апокалипсиса.

Для подтверждения информации подобные расчеты проводились более 400 тысяч раз.

Причиной «Судного дня» ученые назвали дезоксигенацию — потеряю кислорода.

Не исключено, что в период миллиарда лет произойдет что-то, что приблизит апокалипсис.

Ученые заявили, что через миллиард лет кислород на Планете полностью испарится, а озоновый слой будет разрушен. Это случится из-за аномально интенсивной активности Солнца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что американские ученые рассказали, как найденная под Карибским морем река влияет на климат.