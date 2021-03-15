В Ленобласти заметили редкую американскую норку

Животное мало кому удается встретить.

В Ленинградской области заметили редко встречающуюся в природе американскую норку. Она разгуливала по Нижне-Свиринскому государственному заповеднику, когда ее увидел фотограф Анатолий Смирнов. Мужчина поделился ценными кадрами в социальной сети «Вконтакте».

Норка гуляла по льду залива Лахта. Ее можно встретить не только в Ленинградской области, но также в Карелии и Мурманской области, но это считается большой удачей. Про животное известно, что оно изначально обитало в Северной Америке, а затем поселилось в Европе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково прибыли четыре американских норки и два сибирских козла. Животные следовали из Красноярского парка флоры и фауны в адрес юридического лица, расположенного в городе Сортавала Республика Карелия.