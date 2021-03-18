Российского чиновника удивил отказ работать за зарплату в 15 тысяч рублей

Российского чиновника удивил отказ работать за зарплату в 15 тысяч рублей
Чиновника возмутил отказ россиян работать за 15 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Орловской области руководитель управления труда и занятости Александр Сотников пожаловался, что жители региона не хотят работать за 15 тысяч рублей в месяц и хотят уехать на заработки в столицу.

«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все-равно люди отказываются почему-то», — передает слова чиновника издание «Орловские новости».

Сотников добавил, что орловчане массово уезжают работать в Москву, поскольку зарплаты там в разы выше. При это чиновник выразил надежду на то, что жители вернутся в родной регион, потому что в Орле, по его словам, все зарплаты «белые», а в столице — «черные».

Издание отмечает, что, согласно налоговой декларации, общий доход Сотникова в 2019 году составил более 993 тысяч рублей, то есть за месяц он зарабатывал 82 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне рассказали, за какую зарплату готовы терпеть плохую работу.

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