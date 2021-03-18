Музей городской скульптуры переедет в новое помещение

Музей городской скульптуры переедет в новое помещение
Беглов заявил, что музей будет удивлять петербуржцев. Фото: gov.spb.ru

Смольный выделил музею новое помещение в центре города.

Музей городской скульптуры получил новое помещение на Невском проспекте. Об этом 18 марта сообщили в Смольном.

Известно, что площадь новое помещения составляет 400 квадратных метров. Сотрудники учреждения получат ключи от здания в ближайшие дни. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в музее появится современная экспозиция, так что петербуржцам и гостям города будет на что посмотреть.

Музей планирует сотрудничать с Центром искусства и музыки библиотеки им. Владимира Маяковского. Учреждения будут устраивать совместные мероприятия, лекции и сессии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Союз музейных котов появится в Петербурге. Его учредителями станут Эрмитаж и «Республика кошек», которая объединяет два котокафе в городе и Музей кошки в Ленобласти.

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