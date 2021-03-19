Джоли хочет через суд доказать насилие со стороны Питта

Актриса собирает доказательства и готова к судебному разбирательству.

Актриса Анджелина Джоли собирается судиться с бывшим супругом Брэдом Питтом из-за домашнего насилия. Об этом сообщает The Blast.

Звезда уверяет, что у нее есть доказательства насилия со стороны актера. Пока что непонятно, о каких именно эпизодах идет речь. Ожидается, что перед судьей дадут показания дети именитых супругов.

Напоминаем, что Джоли и Питт развелись в 2016 года. По предварительным данным, актрису не устраивало, как артист воспитывает их детей. В прессе писали, что Питт однажды ударил сына, но информация не подтвердилась.

Сейчас Питт хочет разделить опеку над детьми поровну, но Джоли готова на это согласиться только при условии, что сможет вместе с сыновьями и дочерями уехать из Лос-Анджелеса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную сумму.