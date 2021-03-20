Старший сын Джоли и Питта дал показания против отца

Актриса заявила о домашнем насилии со стороны бывшего супруга.

Старший сын актеров Анджелины Джоли и Брэдда Питта Мэдокс дал показания в суде против отца. Об этом сообщает Us Weekly, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что Мэдокс нелестно отзывался о поведении Питта, прочие подробности не разглашаются. Отношение парня к своему отцу в последнее время демонстративно негативное. Мэдокс уже не использует фамилию Питта, а также хочет сменить паспорт, в чем его не поддержала Джоли. Ходят слухи, что актер ударил парня несколько лет назад.

Напоминаем, что Джоли обратилась в суд, так как у нее есть доказательства домашнего насилия со стороны бывшего супруга. Ожидается, что показания дадут не только совершеннолетние дети, но и несовершеннолетние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джоли и Питт нашли компромисс в вопросе опеки над детьми.