Бывший муж Гагариной высказался об их разводе

Бывший муж Гагариной высказался об их разводе
Исхаков и Гагарина уже развелись. Фото: https://www.instagram.com/isxakov/

Он отметил, что для него распад семьи стал серьезным потрясением.

Бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал их расставание и развод. Своими мыслями он поделился в разговоре с Peopletalk.

Исхаков долго молчал, но наконец решил высказаться. Он отметил, что расстроился из-за случившегося, для него развод стал серьезным потрясением. При этом фотограф верит, что смог сублимировать энергию и эмоции в творчество и работу. Сейчас, после расставания с известной певицей, Исхаков наконец может стать заметнее, а не находиться в тени Гагариной.

Фотограф признался, что находится с артисткой в сложных отношениях и старается не следить за ее творчеством. Экс-супруги общаются разве что об общей дочери.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что журналисты предположили, кто занял сердце разведенной Гагариной.

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Бывший муж Гагариной высказался об их разводе