Путин указал Госдуме и Правительству принять поправки, чтобы защитить минимальные доходы россиян от взыскания по долгам

Президент Российской Федерации Владимир Путин рекомендовал, чтобы Государственная дума РФ совместно с правительством подготовили и приняли поправки, которые защитят россиян от взыскания средств,с оставляющих минимальный доход россиян, в ходе мер государственного органа. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В поручении говорится, что Государственной думе Федерального собрания РФ рекомендуется подготовить совместно с правительством России проект, который бы защитил минимальные доходы граждан от списания в счет долга.

Как указано в документе, поправки необходимо рассмотреть принять в период весенней сессии 2021 года

Помимо это, Путин обратил внимание, что стоит разработать и принять проекты законов, которые предусматривали бы развитие электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения.

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