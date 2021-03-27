Психотерапевт объяснил возникновение «весенних обострений»

Психотерапевт объяснил возникновение &#171;весенних обострений&#187;
Весной может чувствоваться некий подъем из-за смены гормонального фона. Фото: pixabay

Обострения различных психических состояний вызваны не весной, как принято считать, а зимой. Об этом рассказал врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

По его словам, к таким последствия приводят некомфортные климатические условия и короткий световой день.

В разговоре с радио Sputnik специалист отметил, что психическое состояние человека ухудшается в течение всего зимнего периода, а к весне достигает своего пика. Весной может чувствоваться некий подъем из-за смены гормонального фона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о самых психологически устойчивых к пандемии COVID-19 людях. Ученые провели соответствующее исследование.

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