В Греции могут начать производить вакцину от COVID «Спутник V»

В Греции могут начать производить вакцину от COVID &#171;Спутник V&#187;
На реализацию проекта может уйти примерно полтора года. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Правительство Греции рассматривает возможность присоединиться к производству вакцины от коронавирусной инфекции.

Речь идет о российской вакцине «Спутником V» и препарате от компании Moderna. В настоящий момент власти решают, какой разработке отдать предпочтение.

Как сообщило издание Nea, перед приобретением патента на лекарство Греция ведет переговоры с разработчиками вакцин. Стоимость производства в стране оценивается от 100 до 200 млн евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Греция озвучила условия открытия границ для российских туристов. Так, при въезде нужно будет предъявить справку о наличии антител или отрицательный тест на коронавирус, либо быть вакцинированным от COVID-19.

Moderna греция Спутник V


 

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