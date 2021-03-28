Песни и пляски у Казанского собора закончились административной ответственностью для шестерых

В Петербурге, недалеко от Казанского собора правоохранительные органы привлекли к административной ответственности, приблизительно, шесть человек, которые громко слушали музыку и нарушали тишину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Шесть человек, которые танцевали возле Казанского собора ночью 28 марта с субботы на воскресенье привлекли, ориентировочно, к административной ответственности.

Как сообщалось, примерно в 0:30 в полицию обратились местные жители. Они пожаловались на шум, который им мешал.

По предварительным данным, несколько автомобилей около полуночи слишком громко слушали музыку из своих машин.

Это происходило недалеко от Казанского собора, у парковки. По вызову, на место правонарушения прибыли правоохранители. Полиция разогнала молодых людей.

При этом шестеро предположительно были привлечены к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Генпрокуратура, МВД и Следственный комитет предостерегли россиян от участия в несанкционированных протестных акциях и предупредили об ответственности.