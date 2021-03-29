Врач предупредил об эпидемии новой половой инфекции в России

Такие заявления о распространении половой инфекции уже получили опровержение. Фото: pixabay

Такие заявления о распространении половой инфекции уже получили опровержение. Фото: pixabay

Врач и телеведущий Евгений Греков заявил о грядущей эпидемии новой половой инфекции в стране. По его словам, инфекция вызвана устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium.

Специалист рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что эту инфекцию практически невозможно вылечить: она не поддается, ни джозамицину, ни доксициклину, ни азитромицину. Микоплазма может привести к простатитам с тяжелыми болевыми формами и бесплодию.

Как отмечает врач, необходимо следить за здоровьем, а также регулярно проверять самочувствие партнера и не пренебрегать гигиеническими процедурами.

Такие заявления уже получили опровержение. Уролог, врач кафедры урологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова Александр Говоров сообщил об отсутствии серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии в стране, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом.