Снятие ограничений в России и режим ЧС в Европе – новое о COVID-19

Пока в России прогнозируют сроки снятия ограничений, в странах Европы продлевают режим ЧС. В Германии и вовсе высказали опасения о том, что следующая мутация коронавируса будет невосприимчива к созданным вакцинам.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ограничения в стране снимут, когда будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу. Ожидается, что это произойдет к концу лета. К этому времени прививку могут получить около 70% россиян.

В Европе прогнозы пока более мрачные. Власти ФРГ считают, что следующий вариант коронавируса будет устойчив к вакцине. Сама Германия сейчас переживает острую фазу. Специалисты опасаются, что третья волна заболеваемости коронавирусом может быть хуже второй.

Эпидемиологическая ситуация ухудшилась в Норвегии. Страна с апреля ужесточает ограничения для въезда в страну. Прибывшие туристы должны будут дожидаться результатов теста на коронавирус на пограничной территории.

Из-за пандемии режим ЧС до 11 апреля продлили и в Чехии. Он был объявлен в стране еще в октябре 2020-го года и с тех пор неоднократно продлевался.

Между тем, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что к середине июля Евросоюз планируется произвести 420 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Известно также, что в настоящее время правительство Греции рассматривает возможность присоединиться к производству вакцины «Спутник V».

В центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где был создан этот препарат, некоторым сотрудникам повторно ввели вакцину. Таким образом решили укрепить защитный уровень антител. Повторная вакцинация проводится при условии предварительного проведения полного курса первичной вакцинации и отсутствия противопоказаний.

Директор центра Александр Гинцбург также рассказал о третьем этапе пандемии коронавируса. По его мнению, он будет связан с заражением домашних и сельскохозяйственных животных.