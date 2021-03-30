Цыганка обманула студентку из Петербурга, сняв с нее порчу за 42 тысяч рублей

Полиция Петербурга раскрыла мошенничество, связанное с обрядом по снятию порчи. По подозрению задержана 45-летняя цыганка.

Как сообщает пресс-служба петербургского управления МВД, оперативники задержали представительницу кочевого народа на перекрестке улицы Народного Ополчения и проспекта Маршала Жукова. Женщина приехала из Карелии, ранее была судима за имущественные преступления.

В начале марта якобы беременная цыганка вошла в доверие к 19-летней студентке одного из вузов Петербурга. Она убедила девушку в том, что на нее наложена порча и предложила свои «магические» услуги. Студентка оплатил обряд ювелирными украшениями и наличкой на сумму почти 42 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Оперативники полагают, что жертвами цыганки могли стать и другие люди.

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