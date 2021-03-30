Министр здравоохранения Мурашко привился от коронавируса

Министр здравоохранения Мурашко привился от коронавируса
По мнению министра, разработка вакцины - главное условие "возвращения к обычной жизни". Фото: kremlin.ru

Он не стал говорить, каким именной препаратом, но скорее всего российским.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что сделал прививку от коронавируса. Такой информацией он поделился в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Он признался, что уже вакцинировался, но подробностей раскрывать не стал. Судя по всему, Мурашко чувствует себя хорошо после прививки. Министр не стал говорить, о каком препарате речь, но очевидно, что он выбрал один из российских. На данный момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданный Центром имени Чумакова РАН.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко обсудил использование вакцины «Спутник V» с главой ВОЗ.

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