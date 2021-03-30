Министр здравоохранения Мурашко привился от коронавируса

Он не стал говорить, каким именной препаратом, но скорее всего российским.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что сделал прививку от коронавируса. Такой информацией он поделился в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.
Он признался, что уже вакцинировался, но подробностей раскрывать не стал. Судя по всему, Мурашко чувствует себя хорошо после прививки. Министр не стал говорить, о каком препарате речь, но очевидно, что он выбрал один из российских. На данный момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданный Центром имени Чумакова РАН.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко обсудил использование вакцины «Спутник V» с главой ВОЗ.