Мурашко обсудил использование вакцины «Спутник V» с главой ВОЗ

Мурашко обсудил использование вакцины &#171;Спутник V&#187; с главой ВОЗ
Мурашко заявил, что "Спутник V" стал "мировым бестселлером". Фото: Минздрав РФ

В субботу, 6 марта, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом включение вакцины «Спутник V» в перечень средств, одобренных организацией для использования в чрезвычайных ситуациях.

В ходе видеозвонка собеседники затронули вопрос борьбы с распространением коронавируса и в частности, вакцинацию населения. Мурашко отметил, что на данный момент инъекции «Спутника V» получили миллионы человек — препарат, «по сути, стал мировым бестселлером», передает пресс-служба Минздрава РФ.

В связи с этим была подана заявка на включение вакцины в список средств, одобренных ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях. Ход её рассмотрения стороны обсудили во время беседы, однако когда организация вынесет решение пока неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Спутник V» является второй в мире вакциной по количеству одобривших её стран.

вакцина от коронавируса Всемирная организация здравоохранения михаил мурашко пандемия Спутник V


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мурашко обсудил использование вакцины «Спутник V» с главой ВОЗ
Нефть Brent впервые более чем за год поднялась выше 68$ за баррель
Стало известно число ковид-нарушителей в Петербурге за февраль
Ученый рассказал, кому может потребоваться повторная вакцинация против ...
В Польше произошло смертельное ДТП с автобусом, следующим в Херсон
Врач-терапевт назвала безобидный симптом серьезных заболеваний
На трассе «Сортавала» под Всеволожском столкнулись 16 легковых машин
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной