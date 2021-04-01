Рост материнской смертности и коронавирус после вакцинации: новое о COVID-19 в России и мире

В Европе ужесточают карантинные ограничения, в России появилась вакцина для животных, а исследователи говорят о росте материнской смертности. Gazeta.SPb.ru рассказывает последние новости о коронавирусе.

В Европе ухудшается эпидемиологическая ситуация. С 3 апреля Франция на четыре недели вводит карантинные меры. На это время будут запрещены прогулки и межрегиональные поездки дальше десяти километров от дома. В стране также закрывают детские сады и школы, студенты будут посещать лекции раз в неделю.

В России пока третьей волны не ждут. С таким заявлением ранее выступил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, в России быстрыми темпами растет иммунная прослойка за счет переболевших и вакцинированных. Сейчас иммунитет есть около 40% населения Москвы.

К слову, в Москве около тысячи человек заболели коронавирусом после того, как завершили вакцинацию. Большинство из них переносят заболевания в бессимптомной форме. Феномен специалисты связывают с индивидуальной реакцией на вакцину.

Ожидается, что в ближайшее время в России начнут применять новую вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате «КовиВак», который был разработан специалистами центра имени Чумакова.

В России также зарегистрировали первую в мире антиковидную вакцину для животных. Она получила название «Карнивак-Ков». Пока аналогов в мире он не имеет. Препарат проверили на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. Антитела появились у 100% животных.

Специалисты пока продолжают изучать саму инфекцию и ее последствия. Так, ученые проанализировали 40 исследований о здоровье матерей и новорожденных детей до и во время пандемии. В результате был выявлен значительный рост числа мертворожденных младенцев и уровня материнской смертности по сравнению с данными до пандемии.