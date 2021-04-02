Больница им. Семашко перестала принимать COVID-пациентов, а в Ледовом открылся пункт вакцинации – последние новости о коронавирусе в Петербурге

В Петербург постепенно налаживается ситуация с новой коронавирусной инфекцией. В городе снижается число зараженных и госпитализаций – «ковидные» стационары возвращаются к обычной жизни.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге за март снизилось количество зараженных коронавирусом. За это время заболеть успели 27,7 тысяч человек. В феврале этот показатель составлял 41,1 тыс. пациентов.

Еще на 43% упало количество госпитализаций – в марте наблюдали за 17 тысячами пациентов.

«Ковидные» стационары постепенно возвращаются к обычной жизни. Так, коронавирусных пациентов перестала принимать петербургская больница им. Семашко. Свою работу возобновляет акушерское отделение, которое возвращается к обычному режиму со 2 апреля. Через три дня заработают другие отделения больницы.

В Петербурге надеются на то, что в ближайшее время стабилизировать ситуацию удастся за счет массовой вакцинации. Пока прививку успели сделать 385 078 человек. При этом полный цикл вакцинации успели завершить более 284 тысяч человек.

В настоящее время в городе работают 133 пункта вакцинации. Дополнительно действуют десять мобильных прививочных пунктов. Отметим, что накануне стало известно о том, что пункт вакцинации откроют в Ледовом дворце. Сделать прививку от коронавируса смогут посетители спортивных мероприятий. Подобный пункт уже есть и на «Газпром Арене».

Несмотря на то, что обстановка постепенно стабилизируется, коронавирус продолжает забирать жизни. Так, не стало петербургской актрисы из «Улиц разбитых фонарей» Нины Жернаковой. Она умерла в 83 года после заражения коронавирусом.

Gazeta.SPb также рассказывала о судьбе новорожденного малыша, который лишился из-за коронавируса всей семьи. Петербурженка родила его, когда уже находилась на аппарате ИВЛ, ее родители также скончались. По последним данным, на воспитание его возьмет тетя, которая сейчас проживает в Мордовии.