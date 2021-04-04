Тело подростка, который ушел гулять пять дней назад, нашли на берегу Охты

Тело подростка, который ушел гулять пять дней назад, нашли на берегу Охты
Волонтеры и полицейские искали школьника пять суток. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Полюстрово нашли тело 13-летнего подростка, который пропал пять дней назад. Стала известна причина его смерти.

Мальчик отпросился погулять днем 29 марта, но вскоре перестал отвечать за звонки матери. Родители пытались связаться с ребенком до самого вечера, а потом позвонили в «112». К поискам подключились волонтеры. 31 числа завели уголовное дело по статье «Убийство», но поиски не прекращались.

Как сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 3 апреля в лесу на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти, на берегу Охты, нашли тело, прикрытое куском ковролина. Внешних признаков смерти на нем не обнаружили.

Предварительная причина гибели школьника – переохлаждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе на парковке нашли тело бизнесмена, замотанное скотчем.

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