Петербуржца, притворившегося безработным, принудили вернуть пособие

Мужчина получал пенсию и мог считаться безработным, но все равно получал помощь от государства.

Куйбышевский районный суд обязал петербуржца, который притворился безработным и получал пособие, вернуть все деньги в Комитет по труду и занятости. Об этом 5 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что в мае 2020 года мужчина зарегистрировался в Общероссийской базе вакансии «Работа в России». Он заявил, что нуждается в помощи в поиске подходящей вакансии. Горожанина признали безработным, в связи с чем ему выплачивалось пособие – всего мужчине выплатили 65 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что гражданин – пенсионер и получает пенсию по старости, то есть считаться безработным он не может. С мужчиной пытались договориться мирно, но не вышло, поэтому пришлось разбираться в суде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за полгода стало вдвое меньше безработных.