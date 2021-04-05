Круизы парома «Принцесса Анастасия» отменили до августа 2021 года

Круизы парома &#171;Принцесса Анастасия&#187; отменили до августа 2021 года
Паром "Принцесса Анастасия" останется в порту до 31 июля. Фото: скриншот "MOBY SPL: паром «Принцесса Анастасия»"

Компания-оператор Moby St.Peter Line сообщила об отмене всех запланированных на ближайшие месяцы круизов в Европу.

Об этом стало известно сегодня, 5 апреля. Пассажиры, забронировавшие билеты на лайнер «Принцесса Анастасия», смогут вернуть деньги. Сам паром останется в петербургском порту до 31 июля. Дальнейшие действия будут зависеть от эпидемобстановки. Оператор решил пойти на такие меры в связи с локдаунами, которые ввели в европейских странах на фоне третьей волны коронавируса.

Глава Moby St.Peter Line Сергей Котенев сообщил, что остается вероятность запуска речной навигации. Кроме того, компания обсуждает запуск сообщения между Петербургом и Калининградом, передают «Невские новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ледовом дворце заработает пункт вакцинации с 6 апреля.

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