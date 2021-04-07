Замглавы Госстройнадзора Ленобласти предъявлено обвинение

Заместителю председателя Комитета государственного строительного надзора Дмитрию Лобановскому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом стало известно в среду, 7 апреля. Речь идет о проблеме обманутых дольщиков ЖК «Тридевяткино царство» и «Город детства», расположенных во Всеволожском и Гатчинском районах Ленобласти соответственно.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ, следователи считают, что чиновник не предпринял никаких мер в рамках своих полномочий для улучшения ситуации на стройке ЖК. Из-за невмешательства застройщик продолжал продажи жилья при том, что выбивался из графика строительства на несколько лет.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда будут решены проблемы всех обманутых дольщиков Ленобласти. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.